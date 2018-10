CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 509 1-2 Mar 528 3-4 May 541 Jul 544 1-2 Sep 556 1-4 Dec 572 1-4 Mar 583 1-4 May 588 3-4 Jul 583 1-2 Sep 591 1-4 Dec 600 3-4 Mar 607 3-4 May 607 3-4 Jul 599 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 365 3-4 Mar 377 3-4 May 385 1-4 Jul 390 1-4 Sep 393 3-4 Dec 399 1-4 Mar 408 3-4 May 414 3-4 Jul 418 3-4 Sep 412 1-2 Dec 414 Jul 430 1-4 Dec 420 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 269 3-4 Mar 267 1-4 May 268 1-2 Jul 270 1-4 Sep 273 1-4 Dec 264 Mar 264 May 264 Jul 262 1-2 Sep 262 1-2 Jul 262 1-2 Sep 262 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 857 3-4 Jan 871 3-4 Mar 884 1-4 May 897 1-4 Jul 907 1-4 Aug 911 3-4 Sep 914 3-4 Nov 922 3-4 Jan 933 Mar 939 May 946 1-2 Jul 955 1-2 Aug 955 3-4 Sep 949 3-4 Nov 943 3-4 Jul 971 Nov 952 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 29.01 Dec 29.31 Jan 29.54 Mar 29.81 May 30.09 Jul 30.38 Aug 30.52 Sep 30.66 Oct 30.72 Dec 30.89 Jan 31.15 Mar 31.44 May 31.73 Jul 31.97 Aug 32.05 Sep 32.18 Oct 32.22 Dec 32.50 Jul 32.50 Oct 32.50 Dec 32.55 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 310.50 Dec 313.80 Jan 313.90 Mar 312.40 May 310.60 Jul 312.00 Aug 312.90 Sep 313.40 Oct 312.80 Dec 313.40 Jan 314.40 Mar 315.30 May 315.80 Jul 317.30 Aug 316.00 Sep 315.20 Oct 313.00 Dec 315.10 Jul 318.00 Oct 318.00 Dec 325.00