Japan Open Results

Monday Musashino Forest Sport Plaza Tokyo Surface: Hard-Outdoor Singles First Round

Milos Raonic (6), Canada, def. Adrian Mannarino, France, 6-3, 6-4.

Benoit Paire, France, def. Nicolas Jarry, France, 6-4, 7-6 (1).

Denis Shapovalov, Canada, def. Chung Hyeon (7), South Korea, 6-3, 3-6, 6-2.

Yosuke Watanuki, Japan, def. Robin Haase, Netherlands, 6-7 (7), 6-4, 6-1.

Kei Nishikori (3), Japan, def. Yuichi Sugita, Japan, 6-4, 6-1.

Martin Klizan, Slovakia, def. Steve Johnson, United States, 6-4, 7-6 (4).

Daniil Medvedev, Russia, def. Diego Schwartzman (4), Argentina, 6-4, 6-4.

Doubles First Round

Jamie Murray, Britain, and Bruno Soares (2), Brazil, def. Divij Sharan, India, and Artem Sitak, New Zealand, 6-3, 7-5.

Fabrice Martin and Gilles Simon, France, def. Henri Kontinen, Finland, and John Peers (1), Australia, 3-6, 7-6 (4), 10-7.