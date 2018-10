Sunday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE Texas 000 001 000—1 4 2 Seattle 020 010 00x—3 7 0

Gallardo, M.Moore (5), Curtis (6), Mendez (7), Martin (8) and C.Perez; Elias, Pazos (6), Duke (7), Rumbelow (8), Armstrong (9) and Freitas. W_Elias 3-1. L_Gallardo 8-8. Sv_Armstrong (1). HRs_Texas, Robinson (3).

___

Houston 000 000 000—0 1 1 Baltimore 000 400 00x—4 8 0

Morton, Peacock (4), Devenski (4), James (5), McHugh (7), McCullers (8), Guduan (8) and Stassi; Yacabonis, P.Fry (5), Givens (8) and Joseph. W_P.Fry 1-2. L_Peacock 3-5.

___

Oakland 020 002 000—4 5 0 Los Angeles 200 000 003—5 7 0

B.Anderson, Trivino (4), Petit (5), Buchter (6), Wendelken (7), Pagan (8), Hatcher (9) and Phegley, B.Taylor; Shoemaker, Despaigne (4), Jerez (7), Tazawa (8), Bridwell (9) and Hudson, Arcia. W_Bridwell 1-0. L_Hatcher 3-3. HRs_Oakland, Piscotty (27), Barreto (5). Los Angeles, Marte (7), Ward (6).

___

Cleveland 101 000 000—2 6 1 Kansas City 000 010 000—1 5 2

Carrasco, Bauer (6) and Haase; Skoglund, Flynn (6), Lively (7), McCarthy (9) and Viloria. W_Carrasco 17-10. L_Skoglund 1-6. Sv_Bauer (1). HRs_Cleveland, Lindor (38).

___

Chicago 200 000 200—4 7 0 Minnesota 000 302 00x—5 7 0

Covey, Minaya (7), J.Fry (7), N.Jones (8) and Castillo; Littell, Vasquez (5), Magill (6), Hildenberger (7), Rogers (7), Drake (8), Belisle (9), May (9) and Graterol, Mauer, Gimenez. W_Vasquez 1-0. L_Covey 5-14. Sv_May (3). HRs_Minnesota, Cave (13), Kepler (20).

___

Toronto 001 011 001—4 9 1 Tampa Bay 002 030 31x—9 10 0

Gaviglio, Fernandez (6), Biagini (7), Guerrieri (7) and McGuire, Maile; Stanek, Yarbrough (3), Wood (6), Milner (6), Pruitt (6) and Ciuffo, A.Moore. W_Yarbrough 16-6. L_Gaviglio 3-10. Sv_Pruitt (4).

___

NATIONAL LEAGUE Miami 000 000 000—0 5 0 New York 000 100 00x—1 4 0

Alcantara, Kinley (8) and Wallach; Syndergaard and Nido. W_Syndergaard 13-4. L_Alcantara 2-3.

___

Los Angeles 207 320 001—15 16 0 San Francisco 000 000 000— 0 2 0

Hill, Chargois (8), Urias (9) and Grandal, A.Barnes; A.Suarez, Strickland (3), P.Johnson (3), Stratton (4), Holland (6), Okert (8) and Hundley. W_Hill 11-5. L_A.Suarez 7-13. HRs_Los Angeles, Barnes (4), Dozier (5), Muncy (34).

___

Atlanta 001 000 000—1 4 2 Philadelphia 200 010 00x—3 6 0

Gausman, Newcomb (6), Venters (6), Fried (7), Minter (8) and Flowers, R.Rivera; R.Suarez, Morgan (4), Hunter (4), Loup (6), E.Ramos (6), Arano (7), Neris (8), Dominguez (9) and Knapp. W_Hunter 5-4. L_Gausman 10-11. Sv_Dominguez (16). HRs_Philadelphia, Hernandez (15).

___

Washington 000 000 000— 0 5 0 Colorado 202 030 23x—12 13 0

Fedde, Collins (5), Cordero (5), Voth (6), McGowin (8) and Kieboom; T.Anderson, Oh (8), Rusin (9) and Iannetta. W_T.Anderson 7-9. L_Fedde 2-4. HRs_Colorado, Blackmon (29), Arenado 2 (37), Dahl (16), Story (36).