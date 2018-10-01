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BC-BBN--Top Ten

By  Associated Press
2018/10/01 06:24
BC-BBN--Top Ten
BASEBALL'S TOP TEN
By The Associated Press
NATIONAL LEAGUE
G AB R H Pct.
Yelich Mil 145 568 116 184 .324
Gennett Cin 154 584 86 181 .310
FFreeman Atl 162 618 94 191 .309
Cain Mil 139 531 89 164 .309
Zobrist ChC 137 447 66 138 .309
Rendon Was 136 529 88 163 .308
Martinez StL 151 531 63 161 .303
Dickerson Pit 135 504 65 151 .300
Markakis Atl 162 623 78 185 .297
Arenado Col 154 582 101 172 .296
Home Runs

Yelich, Milwaukee, 36; Carpenter, St. Louis, 36; Story, Colorado, 35; Arenado, Colorado, 35; Harper, Washington, 34; Hoskins, Philadelphia, 34; Muncy, Los Angeles, 34; Aguilar, Milwaukee, 34; JBaez, Chicago, 34; Suarez, Cincinnati, 34.

Runs Batted In

JBaez, Chicago, 111; Yelich, Milwaukee, 109; Arenado, Colorado, 106; Story, Colorado, 105; Aguilar, Milwaukee, 105; Suarez, Cincinnati, 104; Harper, Washington, 100; Rizzo, Chicago, 99; FFreeman, Atlanta, 98; Hoskins, Philadelphia, 96.

Pitching

Mikolas, St. Louis, 18-4; Lester, Chicago, 18-6; Scherzer, Washington, 18-7; Nola, Philadelphia, 17-6; Freeland, Colorado, 17-7; Chacin, Milwaukee, 15-8; Godley, Arizona, 15-11; Greinke, Arizona, 15-11; 3 tied at 14-10.