|BASEBALL'S TOP TEN
|By The Associated Press
|NATIONAL LEAGUE
|G
|AB
|R
|H
|Pct.
|Yelich Mil
|145
|568
|116
|184
|.324
|Gennett Cin
|154
|584
|86
|181
|.310
|Rendon Was
|135
|526
|88
|163
|.310
|FFreeman Atl
|161
|617
|94
|191
|.310
|Cain Mil
|139
|531
|89
|164
|.309
|Zobrist ChC
|137
|447
|66
|138
|.309
|Martinez StL
|151
|531
|63
|161
|.303
|Dickerson Pit
|135
|504
|65
|151
|.300
|Markakis Atl
|161
|621
|78
|185
|.298
|Arenado Col
|154
|582
|101
|172
|.296
|Home Runs
Yelich, Milwaukee, 36; Carpenter, St. Louis, 36; Story, Colorado, 35; Arenado, Colorado, 35; Harper, Washington, 34; Hoskins, Philadelphia, 34; Aguilar, Milwaukee, 34; JBaez, Chicago, 34; Suarez, Cincinnati, 34; 2 tied at 33.
|Runs Batted In
JBaez, Chicago, 111; Yelich, Milwaukee, 109; Arenado, Colorado, 106; Story, Colorado, 105; Aguilar, Milwaukee, 105; Suarez, Cincinnati, 104; Harper, Washington, 100; Rizzo, Chicago, 99; FFreeman, Atlanta, 98; Hoskins, Philadelphia, 95.
|Pitching
Mikolas, St. Louis, 18-4; Lester, Chicago, 18-6; Scherzer, Washington, 18-7; Nola, Philadelphia, 17-6; Freeland, Colorado, 17-7; Chacin, Milwaukee, 15-8; Godley, Arizona, 15-11; Greinke, Arizona, 15-11; 3 tied at 14-10.