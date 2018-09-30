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BC-BBN--Top Ten

By  Associated Press
2018/09/30 11:47
BC-BBN--Top Ten
BASEBALL'S TOP TEN
By The Associated Press
NATIONAL LEAGUE
G AB R H Pct.
Yelich Mil 145 568 116 184 .324
Rendon Was 134 521 87 162 .311
Gennett Cin 154 584 86 181 .310
FFreeman Atl 161 617 94 191 .310
Cain Mil 139 531 89 164 .309
Zobrist ChC 137 447 66 138 .309
Martinez StL 151 531 63 161 .303
Dickerson Pit 135 504 65 151 .300
Markakis Atl 161 621 78 185 .298
Arenado Col 153 578 100 171 .296
Home Runs

Yelich, Milwaukee, 36; Carpenter, St. Louis, 36; Story, Colorado, 35; Harper, Washington, 34; Hoskins, Philadelphia, 34; Arenado, Colorado, 34; Aguilar, Milwaukee, 34; JBaez, Chicago, 34; Suarez, Cincinnati, 34; 2 tied at 33.

Runs Batted In

JBaez, Chicago, 111; Yelich, Milwaukee, 109; Story, Colorado, 105; Arenado, Colorado, 105; Aguilar, Milwaukee, 105; Suarez, Cincinnati, 104; Harper, Washington, 100; Rizzo, Chicago, 99; FFreeman, Atlanta, 98; Hoskins, Philadelphia, 95.

Pitching

Mikolas, St. Louis, 18-4; Lester, Chicago, 18-6; Scherzer, Washington, 18-7; Nola, Philadelphia, 17-6; Freeland, Colorado, 17-7; Chacin, Milwaukee, 15-8; Godley, Arizona, 15-11; Greinke, Arizona, 15-11; 3 tied at 14-10.