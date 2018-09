BUENOS AIRES, Argentina (AP) — New Zealand beat Argentina 35-17 on Saturday to clinch the Rugby Championship title:

___

New Zealand 35 (Rieko Ioane 2, Waisake Naholo, Patrick Tuipulotu, Anton Lienert-Brown tries; Beauden Barrett 4 conversions; Richie Mo'unga conversion), Argentina 17 (Tomas Cubelli, Emiliano Boffelli tries; Nicolas Sanchez 2 conversions, penalty). HT: 21-3.