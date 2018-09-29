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BC-BBN--Top Ten

By  Associated Press
2018/09/29 11:30
BC-BBN--Top Ten
BASEBALL'S TOP TEN
By The Associated Press
NATIONAL LEAGUE
G AB R H Pct.
Yelich Mil 144 565 114 182 .322
FFreeman Atl 160 613 94 191 .312
Rendon Was 134 521 87 162 .311
Gennett Cin 154 584 86 181 .310
Cain Mil 138 526 88 163 .310
Zobrist ChC 136 443 65 137 .309
Martinez StL 150 528 63 161 .305
Dickerson Pit 134 501 65 150 .299
Markakis Atl 160 620 78 184 .297
DPeralta Ari 144 550 75 163 .296
Home Runs

Carpenter, St. Louis, 36; Story, Colorado, 35; Harper, Washington, 34; Hoskins, Philadelphia, 34; Arenado, Colorado, 34; Yelich, Milwaukee, 34; Aguilar, Milwaukee, 34; JBaez, Chicago, 34; 3 tied at 33.

Runs Batted In

JBaez, Chicago, 111; Yelich, Milwaukee, 106; Story, Colorado, 105; Arenado, Colorado, 105; Aguilar, Milwaukee, 105; Suarez, Cincinnati, 103; Harper, Washington, 100; Rizzo, Chicago, 99; FFreeman, Atlanta, 98; Hoskins, Philadelphia, 95.

Pitching

Lester, Chicago, 18-6; Scherzer, Washington, 18-7; Mikolas, St. Louis, 17-4; Freeland, Colorado, 17-7; Nola, Philadelphia, 16-6; Chacin, Milwaukee, 15-8; Greinke, Arizona, 15-11; Taillon, Pittsburgh, 14-9; TWilliams, Pittsburgh, 14-10; Marquez, Colorado, 14-10.