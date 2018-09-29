|BASEBALL'S TOP TEN
|By The Associated Press
|NATIONAL LEAGUE
|G
|AB
|R
|H
|Pct.
|Yelich Mil
|143
|563
|112
|181
|.321
|FFreeman Atl
|160
|613
|94
|191
|.312
|Rendon Was
|134
|521
|87
|162
|.311
|Cain Mil
|137
|522
|87
|162
|.310
|Gennett Cin
|154
|584
|86
|181
|.310
|Zobrist ChC
|136
|443
|65
|137
|.309
|Martinez StL
|150
|528
|63
|161
|.305
|Dickerson Pit
|134
|501
|65
|150
|.299
|Markakis Atl
|160
|620
|78
|184
|.297
|DPeralta Ari
|144
|550
|75
|163
|.296
|Home Runs
Carpenter, St. Louis, 36; Story, Colorado, 35; Harper, Washington, 34; Hoskins, Philadelphia, 34; Arenado, Colorado, 34; Aguilar, Milwaukee, 34; JBaez, Chicago, 34; 4 tied at 33.
|Runs Batted In
JBaez, Chicago, 111; Story, Colorado, 105; Arenado, Colorado, 105; Aguilar, Milwaukee, 105; Yelich, Milwaukee, 104; Suarez, Cincinnati, 103; Harper, Washington, 100; Rizzo, Chicago, 99; FFreeman, Atlanta, 98; Hoskins, Philadelphia, 95.
|Pitching
Lester, Chicago, 18-6; Scherzer, Washington, 18-7; Mikolas, St. Louis, 17-4; Freeland, Colorado, 17-7; Nola, Philadelphia, 16-6; Chacin, Milwaukee, 15-8; Greinke, Arizona, 15-11; Taillon, Pittsburgh, 14-9; TWilliams, Pittsburgh, 14-10; Marquez, Colorado, 14-10.