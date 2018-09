CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 513 Mar 530 3-4 May 541 1-4 Jul 542 1-4 Sep 553 Dec 568 3-4 Mar 579 1-2 May 586 Jul 579 3-4 Sep 586 1-2 Dec 597 1-4 Mar 604 1-2 May 604 1-2 Jul 596 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 364 3-4 Mar 376 1-2 May 384 Jul 389 1-4 Sep 392 3-4 Dec 398 Mar 407 1-2 May 413 1-2 Jul 417 3-4 Sep 410 Dec 411 1-2 Jul 427 1-2 Dec 419 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 260 1-4 Mar 262 May 265 1-4 Jul 269 3-4 Sep 273 1-4 Dec 264 Mar 264 May 264 Jul 262 1-2 Sep 262 1-2 Jul 262 1-2 Sep 262 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 855 Jan 869 Mar 882 May 895 1-4 Jul 905 1-4 Aug 910 Sep 913 1-4 Nov 920 1-4 Jan 930 3-4 Mar 936 3-4 May 943 1-4 Jul 950 1-2 Aug 950 3-4 Sep 944 3-4 Nov 938 1-2 Jul 965 3-4 Nov 946 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 28.86 Dec 29.15 Jan 29.40 Mar 29.70 May 30.00 Jul 30.28 Aug 30.42 Sep 30.54 Oct 30.56 Dec 30.72 Jan 30.99 Mar 31.28 May 31.57 Jul 31.82 Aug 31.93 Sep 32.03 Oct 32.07 Dec 32.33 Jul 32.33 Oct 32.33 Dec 32.38 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 308.20 Dec 311.80 Jan 312.60 Mar 312.20 May 311.00 Jul 312.40 Aug 313.30 Sep 313.90 Oct 313.20 Dec 313.70 Jan 314.60 Mar 315.50 May 316.10 Jul 317.80 Aug 316.50 Sep 314.70 Oct 312.30 Dec 315.10 Jul 318.00 Oct 318.00 Dec 325.00