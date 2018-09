CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 520 3-4 Mar 539 1-2 May 551 1-4 Jul 552 Sep 562 Dec 577 Mar 587 1-2 May 594 3-4 Jul 590 Sep 596 1-2 Dec 607 1-4 Mar 614 1-2 May 614 1-2 Jul 606 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 363 3-4 Mar 375 3-4 May 383 1-2 Jul 388 3-4 Sep 392 1-2 Dec 397 1-2 Mar 407 May 413 Jul 416 3-4 Sep 408 3-4 Dec 410 1-4 Jul 427 Dec 419 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 257 Mar 261 1-2 May 265 1-2 Jul 269 1-4 Sep 272 1-4 Dec 272 1-4 Mar 272 1-4 May 272 1-4 Jul 270 3-4 Sep 270 3-4 Jul 270 3-4 Sep 270 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 845 3-4 Jan 859 3-4 Mar 872 3-4 May 886 Jul 897 Aug 901 1-2 Sep 905 Nov 913 Jan 923 3-4 Mar 930 May 937 Jul 944 1-2 Aug 944 1-2 Sep 938 1-2 Nov 929 3-4 Jul 957 Nov 938 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 28.37 Dec 28.65 Jan 28.90 Mar 29.21 May 29.51 Jul 29.77 Aug 29.91 Sep 30.05 Oct 30.10 Dec 30.28 Jan 30.55 Mar 30.84 May 31.13 Jul 31.38 Aug 31.48 Sep 31.58 Oct 31.61 Dec 31.91 Jul 31.91 Oct 31.91 Dec 31.96 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 306.20 Dec 309.20 Jan 310.30 Mar 310.10 May 309.30 Jul 311.20 Aug 312.30 Sep 312.90 Oct 312.30 Dec 312.70 Jan 313.70 Mar 314.70 May 315.20 Jul 317.00 Aug 315.60 Sep 313.80 Oct 311.30 Dec 312.80 Jul 315.70 Oct 315.70 Dec 322.70