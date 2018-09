New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Oct 2235 Up 68 Dec 2255 Up 59 Dec 2160 2258 2156 2235 Up 68 Mar 2189 2277 2186 2255 Up 59 May 2202 2288 2200 2269 Up 59 Jul 2218 2301 2216 2284 Up 59 Sep 2234 2316 2233 2299 Up 57 Dec 2252 2334 2252 2315 Up 56 Mar 2275 2345 2275 2327 Up 54 May 2352 2352 2331 2334 Up 53 Jul 2347 Up 52