Pakistan-India Asia Cup Scoreboard

DUBAI, United Arab Emirates (AP) — Scoreboard Sunday at the end of the Super Four stage one-day international match between Pakistan and India at Dubai International Stadium in the Asia Cup:

Pakistan

Imam-ul Haq lbw b Chahal 10

Fakhar Zaman lbw Yadav 31

Babar Azam run out (Chahal/Jadeja) 9

Sarfraz Ahmed c Sharma b Yadav 44

Shoaib Malik c Dhoni b Bumrah 78

Asif Ali b Chahal 30

Shadab Khan b Bumrah 10

Mohammad Nawaz not out 15

Hasan Ali not out 2

Extras: (5lb, 3w) 8

TOTAL: (for 7 wickets) 237

Overs: 50.

Fall of wickets: 1-24, 2-55, 3-58, 4-165, 5-203, 6-211, 7-234

Did not bat: Mohammad Amir, Shaheen Afridi.

Bowling: Bhuvneshwar Kumar 9-0-46-0, Jasprit Bumrah 10-1-29-2, Yuzvendra Chahal 9-0-46-2, Kuldeep Yadav 10-0-41-2, Ravindra Jadeja 9-0-50-0, Kedar Jadhav 3-0-20-0

India

Rohit Sharma not out 111

Shikhar Dhawan run out (Hasan Ali/Shoaib Malik) 114

Ambati Rayudu not out 12

Extras: (1w) 1

TOTAL: (for 1 wicket) 238

Overs: 39.3

Fall of wickets: 1-210.

Did not bat: Kedar Jadhav, MS Dhoni, Dinesh Karthik, Kuldeep Yadav, Ravindra Jadeja, Yuzvendra Chahal, Bhuvneshwar Kumar, Jasprit Bumrah.

Bowling: Mohammad Amir 5-0-41-0, Shaheen Afridi 6-0-42-0, Hasan Ali 9-0-52-0, Mohammad Nawaz 7-0-35-0, Shadab Khan 8-0-54-0, Shoaib Malik 4.3-0-14-0.

Toss: Pakistan.

Result: India won by nine wickets.

Umpires: Rod Tucker, Australia, Ruchira Palliyaguruge, Sri Lanka.

TV umpire: Gregory Brathwaite, West Indies. Match referee: David Boon, Australia.