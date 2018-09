Friday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE Kansas City 101 200 000—4 9 1 Detroit 000 011 010—3 9 3

Kennedy, McCarthy (8), Peralta (9) and Gallagher; Liriano, Coleman (7), Baez (8), Stumpf (9) and McCann. W_Kennedy 3-8. L_Liriano 5-11. Sv_Peralta (12). HRs_Detroit, Rodriguez (5).

___

Seattle 000 011 1—3 9 1 Texas 303 101 x—8 9 0

(7 innings)

E.Ramirez, Elias (3), Pazos (6) and Zunino; Sadzeck, Jurado (2), Butler (7), Claudio (7) and Chirinos. W_Jurado 4-5. L_E.Ramirez 2-4. HRs_Texas, Beltre (14), Gallo (38).

___

Tampa Bay 200 114 300—11 15 0 Toronto 100 200 000— 3 7 2

D.Castillo, Beeks (2), Kolarek (5), Wood (6), Pruitt (7) and Ciuffo, Sucre; Reid-Foley, Jose Fernandez (5), Leiter Jr. (6), Guerrieri (6), D.Barnes (7), Petricka (9) and McGuire. W_Beeks 5-1. L_Reid-Foley 2-4. Sv_Pruitt (3). HRs_Toronto, Gurriel Jr. 2 (11), Grichuk (24).

___

Baltimore 000 020 240— 8 13 0 New York 200 400 31x—10 10 1

Y.Ramirez, Meisinger (4), Hart (6), Carroll (7), P.Fry (8) and Wynns; Sabathia, Loaisiga (7), Britton (7), Tarpley (8), A.Cole (8), Robertson (8), Betances (9) and Romine. W_Sabathia 8-7. L_Y.Ramirez 1-7. Sv_Betances (4). HRs_Baltimore, Nunez (5), Stewart (2), Wynns (4). New York, Hicks (25), Gregorius (27).

___

Boston 001 001 401—7 13 1 Cleveland 000 310 100—5 10 0

Sale, Hembree (4), Poyner (5), M.Barnes (6), Pomeranz (7), Workman (7), Velazquez (8), Scott (8), Kimbrel (9) and Leon; Bauer, Olson (2), Bieber (3), Ne.Ramirez (7), Otero (9) and Gomes. W_M.Barnes 6-3. L_Bieber 10-5. Sv_Kimbrel (42). HRs_Boston, Lin (1), Travis (1), Devers (18). Cleveland, Donaldson (2), Gomes (15).

___

Los Angeles 000 002 100— 3 6 0 Houston 402 010 04x—11 11 0

Heaney, T.Cole (4), No.Ramirez (6), Bridwell (8) and F.Arcia; G.Cole, Sipp (8), Deetz (9) and Maldonado. W_G.Cole 15-5. L_Heaney 9-10. HRs_Los Angeles, Trout (37). Houston, Springer (21), Gurriel 2 (12).

___

INTERLEAGUE Chicago 100 000 030— 4 9 0 Chicago 030 103 30x—10 19 1

Quintana, Maples (6), J.Garcia (6), R.Rosario (7), Norwood (7), Duensing (8), Kintzler (8) and Caratini; Lopez, J.Fry (8), Ruiz (8), Bummer (8), N.Jones (9) and W.Castillo. W_Lopez 7-9. L_Quintana 13-11. HRs_Chicago, Murphy (6). Chicago, Smith (2), Palka (27).

___

NATIONAL LEAGUE Cincinnati 000 000 000 0—0 3 0 Miami 000 000 000 1—1 7 0

(10 innings)

L.Castillo, D.Hernandez (9) and Casali; Chen, Steckenrider (8), Conley (9), Barraclough (10) and Realmuto. W_Barraclough 1-6. L_D.Hernandez 5-2.

___

New York 103 000 000—4 8 0 Washington 010 000 001—2 6 1

deGrom, S.Lugo (8), Gsellman (9) and Mesoraco; J.Ross, Collins (7), Cordero (8), A.Williams (9) and Kieboom. W_deGrom 9-9. L_J.Ross 0-1. Sv_Gsellman (12).

___

Milwaukee 000 106 100—8 10 0 Pittsburgh 100 200 000—3 7 0

Chacin, Burnes (5), Hader (6), Knebel (7), Soria (8), Jeffress (9) and Kratz; Nova, Ri.Rodriguez (5), E.Santana (6), Neverauskas (7), Holmes (8) and Cervelli, E.Diaz. W_Burnes 6-0. L_E.Santana 3-4. HRs_Milwaukee, Kratz (6), Moustakas (7), Broxton (4), Shaw (30). Pittsburgh, Dickerson (12), Bell (11).

___

Philadelphia 100 000 301—5 7 1 Atlanta 001 000 50x—6 9 0

Pivetta, Dominguez (6), Neshek (7), Avilan (7), E.Ramos (7), Neris (8) and W.Ramos, Alfaro; Teheran, Venters (7), Sobotka (8), Minter (9) and Flowers. W_Venters 5-1. L_Neshek 3-2. Sv_Minter (15). HRs_Philadelphia, Hernandez (14). Atlanta, Albies (23).

___

San Francisco 001 000 200—3 8 0 St. Louis 100 011 02x—5 11 0

Bumgarner, Okert (7), Moronta (7), Melancon (8), Watson (8) and Hundley; Gant, T.Ross (3), Hudson (6), J.Hicks (7), Brebbia (8), C.Martinez (9) and Molina. W_Brebbia 3-3. L_Melancon 0-2. Sv_C.Martinez (4).