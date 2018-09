Thursday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE Los Angeles 001 001 001— 3 5 1 Oakland 005 706 30x—21 22 0

Shoemaker, J.Johnson (3), Tazawa (4), Jerez (5), Almonte (6), D.McGuire (6), Arcia (7) and Arcia, Briceno; E.Jackson, Pagan (6), Wendelken (7), Kiekhefer (8), Hatcher (9) and Phegley. W_E.Jackson 6-3. L_Shoemaker 2-2. HRs_Los Angeles, Arcia (6), Trout (36). Oakland, Pinder (12), Piscotty (26), Martini (1).

___

Tampa Bay 000 201 500—8 11 1 Toronto 020 000 007—9 11 0

Stanek, Chirinos (2), Kolarek (6), Wood (7), Schultz (9), Romo (9) and Ciuffo, Sucre; Gaviglio, Jose Fernandez (6), Petricka (6), Mayza (6), Leiter Jr. (7), Biagini (7), Paulino (9) and Jansen. W_Paulino 1-0. L_Romo 3-4. HRs_Toronto, Gurriel Jr. (9), Tellez (2), Smoak (25), Jansen (3).

___

Kansas City 320 200 001— 8 12 1 Detroit 450 000 20x—11 14 2

Lopez, Sparkman (2), Lively (6), Maurer (7), Peralta (8) and S.Perez; Boyd, Reininger (2), Farmer (4), Alcantara (6), Wilson (7), Jimenez (8), Greene (9) and Greiner, McCann. W_Reininger 1-0. L_Lopez 2-5. HRs_Kansas City, Bonifacio (4), Goodwin (2), Dozier (10), Mondesi (11). Detroit, Castellanos (22), Stewart 2 (2).

___

Boston 121 010 330—11 13 0 New York 020 400 000— 6 7 2

Rodriguez, Hembree (4), Wright (5), Brasier (8), Kimbrel (9) and Vazquez, Leon; Tanaka, Robertson (5), Green (6), Betances (7), A.Chapman (8), Holder (8), Cole (9), Tarpley (9) and G.Sanchez. W_Wright 3-1. L_Green 8-3. HRs_Boston, Betts (30), Bradley Jr. (13), Holt (6). New York, Voit (10), Stanton (35).

___

Chicago 121 000 000 01—5 11 0 Cleveland 002 000 020 00—4 9 1

(11 innings)

Shields, Bummer (7), Scahill (8), Frare (8), Minaya (8), Santiago (9) and Narvaez, K.Smith; Tomlin, T.Olson (5), Otero (5), O.Perez (6), Ramirez (7), Edwards (8), Hand (9), Cimber (10) and R.Perez, Haase. W_Santiago 6-3. L_Cimber 3-8. HRs_Chicago, Narvaez (9). Cleveland, Lindor (36), Brantley (17).

___

NATIONAL LEAGUE Cincinnati 002 000 200—4 8 0 Miami 000 000 020—2 7 1

Reed, D.Hernandez (7), Hughes (8), Iglesias (8) and Barnhart; Brigham, E.Hernandez (6), T.Guerrero (8), Graves (9) and Realmuto. W_Reed 1-2. L_Brigham 0-3. Sv_Iglesias (29). HRs_Cincinnati, Gennett (23).

___

Philadelphia 102 000 000—3 6 0 Atlanta 201 000 14x—8 10 0

Velasquez, E.Ramos (4), Morgan (5), Arano (6), Hunter (7), Avilan (7), Garcia (8), A.Davis (8) and Alfaro; Gausman, Biddle (7), Vizcaino (8), Sobotka (9) and Suzuki. W_Biddle 6-1. L_Hunter 4-4.

___

New York 003 000 010 001—5 10 1 Washington 000 002 020 000—4 9 0

(12 innings)

Vargas, S.Lugo (6), Swarzak (8), Zamora (8), Gsellman (8), Bashlor (9), Rhame (10), Sewald (12) and Plawecki; Scherzer, Grace (8), Suero (8), Doolittle (9), Holland (10), Collins (11), Glover (11), J.Rodriguez (12) and Wieters. W_Rhame 1-2. L_J.Rodriguez 3-3. Sv_Sewald (2). HRs_New York, Bruce (9), Conforto (27). Washington, Rendon (22).