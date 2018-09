CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 524 Mar 542 1-2 May 553 3-4 Jul 556 1-4 Sep 565 3-4 Dec 580 Mar 590 1-4 May 596 1-2 Jul 590 1-2 Sep 596 1-2 Dec 607 1-2 Mar 614 1-2 May 614 1-2 Jul 605 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 352 1-2 Mar 364 3-4 May 372 3-4 Jul 379 Sep 384 Dec 390 1-4 Mar 400 3-4 May 407 1-2 Jul 411 1-2 Sep 405 Dec 407 1-4 Jul 424 1-2 Dec 419 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 249 Mar 253 3-4 May 258 Jul 261 1-2 Sep 264 3-4 Dec 264 3-4 Mar 264 3-4 May 264 3-4 Jul 263 1-4 Sep 263 1-4 Jul 263 1-4 Sep 263 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 850 1-4 Jan 864 Mar 877 May 889 3-4 Jul 899 3-4 Aug 903 3-4 Sep 905 3-4 Nov 911 3-4 Jan 921 3-4 Mar 928 1-4 May 935 1-4 Jul 942 1-2 Aug 943 1-4 Sep 937 1-4 Nov 930 1-2 Jul 957 3-4 Nov 937 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 27.60 Dec 27.86 Jan 28.11 Mar 28.42 May 28.73 Jul 29.00 Aug 29.16 Sep 29.30 Oct 29.37 Dec 29.56 Jan 29.82 Mar 30.11 May 30.42 Jul 30.72 Aug 30.80 Sep 30.93 Oct 30.97 Dec 31.26 Jul 31.26 Oct 31.26 Dec 31.31 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 311.40 Dec 314.40 Jan 315.30 Mar 315.20 May 314.50 Jul 316.50 Aug 317.50 Sep 317.50 Oct 315.80 Dec 315.70 Jan 316.70 Mar 317.70 May 318.30 Jul 320.10 Aug 318.60 Sep 316.70 Oct 315.70 Dec 317.20 Jul 320.10 Oct 320.10 Dec 327.10