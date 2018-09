CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 510 1-2 Mar 529 May 541 1-2 Jul 546 1-2 Sep 555 3-4 Dec 570 Mar 580 1-4 May 586 1-4 Jul 580 3-4 Sep 587 Dec 598 1-4 Mar 605 1-2 May 605 1-2 Jul 596 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 343 1-4 Mar 355 1-2 May 364 Jul 370 3-4 Sep 376 Dec 383 3-4 Mar 395 1-4 May 402 1-2 Jul 407 Sep 402 Dec 403 1-2 Jul 420 3-4 Dec 418 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 245 3-4 Mar 250 1-4 May 253 1-4 Jul 256 Sep 259 1-2 Dec 259 1-2 Mar 259 1-2 May 259 1-2 Jul 258 Sep 258 Jul 258 Sep 258 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 814 Jan 828 Mar 841 1-2 May 854 3-4 Jul 865 1-4 Aug 870 Sep 873 1-2 Nov 880 3-4 Jan 892 1-4 Mar 898 3-4 May 905 3-4 Jul 913 Aug 914 Sep 901 3-4 Nov 902 1-2 Jul 929 3-4 Nov 908 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 27.12 Dec 27.37 Jan 27.61 Mar 27.94 May 28.26 Jul 28.52 Aug 28.68 Sep 28.81 Oct 28.88 Dec 29.07 Jan 29.35 Mar 29.67 May 29.99 Jul 30.27 Aug 30.39 Sep 30.51 Oct 30.53 Dec 30.81 Jul 30.81 Oct 30.81 Dec 30.81 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 300.50 Dec 303.30 Jan 304.50 Mar 304.70 May 304.90 Jul 307.30 Aug 308.60 Sep 309.40 Oct 308.20 Dec 308.40 Jan 309.40 Mar 310.50 May 311.20 Jul 313.40 Aug 312.00 Sep 310.20 Oct 309.50 Dec 311.00 Jul 313.90 Oct 313.90 Dec 320.90