CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 506 1-4 Mar 525 1-4 May 539 1-4 Jul 545 1-2 Sep 554 1-2 Dec 569 1-4 Mar 579 1-4 May 585 Jul 579 1-2 Sep 585 3-4 Dec 596 3-4 Mar 604 May 604 Jul 594 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 348 Mar 360 May 368 1-4 Jul 374 3-4 Sep 380 1-4 Dec 387 1-4 Mar 398 1-2 May 405 Jul 409 1-4 Sep 402 3-4 Dec 406 Jul 422 1-2 Dec 419 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 243 Mar 248 May 251 Jul 253 3-4 Sep 257 1-4 Dec 257 1-4 Mar 257 1-4 May 257 1-4 Jul 255 3-4 Sep 255 3-4 Jul 255 3-4 Sep 255 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 823 1-2 Jan 837 1-4 Mar 850 1-2 May 863 3-4 Jul 874 Aug 878 1-2 Sep 882 Nov 889 Jan 900 Mar 907 May 914 1-4 Jul 921 3-4 Aug 922 3-4 Sep 909 3-4 Nov 908 1-4 Jul 935 1-2 Nov 914 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 27.43 Dec 27.70 Jan 27.96 Mar 28.29 May 28.62 Jul 28.91 Aug 29.03 Sep 29.16 Oct 29.23 Dec 29.42 Jan 29.70 Mar 30.02 May 30.34 Jul 30.64 Aug 30.75 Sep 30.87 Oct 30.90 Dec 31.17 Jul 31.17 Oct 31.17 Dec 31.17 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 302.90 Dec 305.70 Jan 306.50 Mar 306.30 May 306.70 Jul 309.10 Aug 310.30 Sep 310.80 Oct 309.40 Dec 309.50 Jan 310.40 Mar 311.50 May 312.30 Jul 314.30 Aug 312.80 Sep 311.00 Oct 310.30 Dec 311.80 Jul 314.70 Oct 314.70 Dec 321.70