WELLINGTON, New Zealand — South Africa beat New Zealand 36-34 in a Rugby Championship test on Saturday:

South Africa 36 (Aphiwe Dyantyi 2, Willie Le Roux, Malcolm Marx, Cheslin Kolbe tries; Handre Pollard 4 conversions, 1 penalty), New Zealand 34 (Rieko Ioane 2, Jordie Barrett, Aaron Smith, Codie Taylor, Ardie Savea tries; Beauden Barrett 2 conversions). HT: 24-17.