CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 479 1-2 Dec 511 1-2 Mar 530 1-4 May 544 1-2 Jul 550 1-4 Sep 559 3-4 Dec 574 3-4 Mar 585 May 591 1-2 Jul 585 1-2 Sep 591 Dec 602 Mar 609 May 609 Jul 599 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 337 1-2 Dec 351 3-4 Mar 363 3-4 May 372 1-4 Jul 378 1-4 Sep 383 1-4 Dec 390 Mar 400 3-4 May 407 Jul 411 3-4 Sep 403 3-4 Dec 407 3-4 Jul 424 1-4 Dec 421 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 241 3-4 Mar 246 May 249 1-4 Jul 253 Sep 256 1-2 Dec 256 1-2 Mar 256 1-2 May 256 1-2 Jul 255 Sep 255 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 830 1-2 Jan 844 1-4 Mar 857 1-4 May 870 1-4 Jul 880 1-4 Aug 884 1-4 Sep 886 1-2 Nov 891 3-4 Jan 901 1-2 Mar 908 May 915 1-4 Jul 922 3-4 Aug 923 3-4 Sep 910 3-4 Nov 910 1-4 Jul 937 1-2 Nov 916 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 27.49 Dec 27.76 Jan 28.02 Mar 28.35 May 28.68 Jul 28.96 Aug 29.11 Sep 29.24 Oct 29.30 Dec 29.48 Jan 29.76 Mar 30.07 May 30.39 Jul 30.69 Aug 30.81 Sep 30.94 Oct 30.98 Dec 31.23 Jul 31.23 Oct 31.23 Dec 31.23 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 305.80 Dec 308.70 Jan 309.20 Mar 308.40 May 308.40 Jul 310.70 Aug 311.80 Sep 311.80 Oct 309.90 Dec 309.70 Jan 310.60 Mar 311.70 May 312.70 Jul 314.50 Aug 313.00 Sep 311.10 Oct 310.40 Dec 311.90 Jul 314.80 Oct 314.80 Dec 321.80