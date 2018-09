NATIONAL LEAGUE Miami 020 000 100—3 5 0 New York 020 000 002—4 4 0

Alcantara, Conley (8), Barraclough (9) and Realmuto; Matz, Dr.Smith (7), Swarzak (8), Blevins (9) and Plawecki. W_Blevins 3-2. L_Barraclough 0-6. HRs_Miami, O'Brien (1), Galloway (3). New York, Matz (1), Frazier (18), Conforto (25).