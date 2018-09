CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 471 3-4 Dec 497 Mar 517 3-4 May 533 1-4 Jul 538 1-4 Sep 549 1-4 Dec 565 3-4 Mar 577 May 583 1-2 Jul 576 3-4 Sep 582 1-2 Dec 593 1-2 Mar 601 May 601 Jul 591 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 336 1-4 Dec 350 1-2 Mar 362 3-4 May 371 1-4 Jul 377 1-2 Sep 382 1-2 Dec 388 3-4 Mar 400 May 406 1-4 Jul 411 1-4 Sep 403 1-2 Dec 407 1-2 Jul 424 Dec 420 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 229 3-4 Dec 242 1-2 Mar 246 3-4 May 249 3-4 Jul 252 3-4 Sep 256 1-2 Dec 256 1-2 Mar 256 1-2 May 256 1-2 Jul 255 Sep 255 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 822 3-4 Nov 833 1-4 Jan 847 Mar 859 3-4 May 872 1-2 Jul 882 1-2 Aug 886 1-2 Sep 887 1-2 Nov 891 1-4 Jan 901 1-4 Mar 908 May 915 1-2 Jul 923 Aug 924 Sep 911 Nov 910 1-2 Jul 937 3-4 Nov 916 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 27.44 Oct 27.52 Dec 27.79 Jan 28.06 Mar 28.39 May 28.72 Jul 29.00 Aug 29.14 Sep 29.29 Oct 29.37 Dec 29.56 Jan 29.84 Mar 30.13 May 30.45 Jul 30.75 Aug 30.87 Sep 31.00 Oct 31.04 Dec 31.36 Jul 31.36 Oct 31.36 Dec 31.36 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 311.30 Oct 312.40 Dec 314.90 Jan 314.70 Mar 312.00 May 310.30 Jul 312.20 Aug 313.10 Sep 312.70 Oct 310.50 Dec 309.90 Jan 310.90 Mar 312.00 May 313.10 Jul 314.80 Aug 312.80 Sep 311.00 Oct 310.30 Dec 311.80 Jul 314.70 Oct 314.70 Dec 321.70