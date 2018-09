BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Sep 2376 2376 2355 2355 Up 72 Oct 2325 Up 41 Dec 2330 Up 36 Dec 2286 2341 2263 2325 Up 41 Mar 2295 2347 2272 2330 Up 36 May 2302 2354 2283 2338 Up 37 Jul 2310 2361 2289 2346 Up 37 Sep 2314 2367 2296 2352 Up 37 Dec 2321 2374 2303 2359 Up 36 Mar 2365 2367 2365 2367 Up 36 May 2370 Up 34 Jul 2378 Up 32