CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 493 3-4 Dec 518 3-4 Mar 537 3-4 May 551 1-2 Jul 552 1-2 Sep 563 1-4 Dec 579 Mar 588 3-4 May 594 3-4 Jul 589 Sep 594 Dec 605 Mar 612 May 612 Jul 602 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 355 1-4 Dec 366 3-4 Mar 378 1-2 May 386 1-2 Jul 392 Sep 392 Dec 397 Mar 407 1-4 May 413 1-2 Jul 418 Sep 410 Dec 413 1-2 Jul 430 1-4 Dec 422 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 233 3-4 Dec 246 1-2 Mar 250 3-4 May 254 Jul 256 3-4 Sep 260 1-2 Dec 260 1-2 Mar 260 1-2 May 260 1-2 Jul 259 Sep 259 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 820 1-4 Nov 831 3-4 Jan 845 1-2 Mar 858 1-4 May 870 Jul 879 1-4 Aug 883 1-4 Sep 882 3-4 Nov 885 3-4 Jan 895 1-2 Mar 901 3-4 May 909 3-4 Jul 917 1-4 Aug 918 1-4 Sep 905 1-4 Nov 901 3-4 Jul 929 Nov 908 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 27.73 Oct 27.82 Dec 28.08 Jan 28.33 Mar 28.65 May 28.97 Jul 29.25 Aug 29.39 Sep 29.54 Oct 29.62 Dec 29.80 Jan 30.06 Mar 30.36 May 30.68 Jul 30.99 Aug 31.15 Sep 31.32 Oct 31.35 Dec 31.57 Jul 31.57 Oct 31.57 Dec 31.57 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 314.20 Oct 314.20 Dec 316.20 Jan 315.10 Mar 312.50 May 310.70 Jul 312.70 Aug 313.30 Sep 313.10 Oct 310.70 Dec 310.10 Jan 310.80 Mar 311.70 May 313.00 Jul 314.90 Aug 311.50 Sep 310.80 Oct 310.40 Dec 312.30 Jul 315.20 Oct 315.20 Dec 322.20