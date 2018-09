BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Sep 2329 Up 41 Oct 2300 Up 41 Dec 2309 Up 35 Dec 2257 2320 2250 2300 Up 41 Mar 2270 2328 2265 2309 Up 35 May 2276 2332 2274 2316 Up 33 Jul 2283 2340 2281 2324 Up 34 Sep 2299 2346 2290 2330 Up 33 Dec 2304 2351 2297 2338 Up 33 Mar 2311 2355 2303 2345 Up 31 May 2356 2356 2349 2349 Up 31 Jul 2359 Up 32