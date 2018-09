CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 504 Dec 528 1-4 Mar 546 3-4 May 560 1-4 Jul 560 1-2 Sep 570 1-2 Dec 585 1-4 Mar 595 May 600 3-4 Jul 593 1-2 Sep 597 3-4 Dec 608 3-4 Mar 616 1-4 May 616 1-4 Jul 606 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 355 1-2 Dec 367 1-4 Mar 379 1-4 May 386 3-4 Jul 392 1-2 Sep 393 1-4 Dec 398 Mar 408 1-4 May 414 1-4 Jul 419 1-4 Sep 411 1-4 Dec 414 1-2 Jul 431 1-4 Dec 422 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 238 3-4 Dec 251 1-2 Mar 256 May 259 Jul 261 1-2 Sep 265 Dec 265 Mar 265 May 265 Jul 263 1-2 Sep 263 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 833 1-2 Nov 845 1-4 Jan 859 Mar 871 3-4 May 883 1-4 Jul 892 3-4 Aug 896 1-2 Sep 896 1-4 Nov 898 3-4 Jan 908 1-2 Mar 914 3-4 May 923 Jul 931 1-4 Aug 932 3-4 Sep 919 3-4 Nov 914 1-2 Jul 941 3-4 Nov 920 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 28.03 Oct 28.10 Dec 28.36 Jan 28.60 Mar 28.93 May 29.25 Jul 29.54 Aug 29.67 Sep 29.81 Oct 29.88 Dec 30.07 Jan 30.33 Mar 30.61 May 30.90 Jul 31.17 Aug 31.28 Sep 31.40 Oct 31.48 Dec 31.77 Jul 31.77 Oct 31.77 Dec 31.77 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 315.90 Oct 316.30 Dec 318.60 Jan 317.70 Mar 315.90 May 314.30 Jul 316.30 Aug 317.00 Sep 316.70 Oct 314.20 Dec 313.80 Jan 314.60 Mar 315.50 May 316.60 Jul 318.70 Aug 315.30 Sep 314.60 Oct 314.20 Dec 316.10 Jul 319.00 Oct 319.00 Dec 326.00