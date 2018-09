NELSON, New Zealand (AP) — New Zealand beat Argentina 46-24 Saturday in a Rugby Championship test at Trafalgar Park:

New Zealand 46 (T.J. Perenara 2, Nehe Milner-Skudder, Kieran Read, Shannon Frizell, Jack Goodhue tries; Richie Mo'unga 5 conversions, 2 penalties), Argentina 24 (Ramiro Moyano, Nicolas Sanchez, Emiliano Boffelli tries; Nicolas Sanchez 3 conversions, penalty). HT: 18-7.