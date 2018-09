BC-TEN--US Open Show Court Schedules

US Open Show Court Schedules

By The Associated Press

At USTA Billie Jean King National Tennis Center

New York

Arthur Ashe Stadium

Bethanie Mattek-Sands, United States and Jamie Murray, Britain, vs. Nikola Mektic, Croatia and Alicja Rosolska, Poland

Serena Williams (17), United States, vs. Naomi Osaka (20), Japan

Louis Armstrong Stadium

Jenson Brooksby, United States, vs. Lorenzo Musetti, Italy

Court 17

Chun Hsin Tseng (1), Taiwan, vs. Thiago Seyboth Wild (6), Brazil

Dasha Lopatetskaya, Ukraine, vs. Xiyu Wang (3), China

Caty McNally, United States and Cori Gauff (1), United States, vs. Joanna Garland, Taiwan and Moyuka Uchijima (5), Japan