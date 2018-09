NATIONAL LEAGUE Philadelphia 002 001 010—4 7 0 New York 011 000 100—3 3 0

Nola, Dominguez (8), Hunter (9) and Alfaro; Matz, Hanhold (6), Bashlor (7), Zamora (8), Dr.Smith (8) and Plawecki. W_Nola 16-4. L_Bashlor 0-3. Sv_Hunter (4). HRs_Philadelphia, Hoskins (28), Santana (22). New York, Smith (3), Bruce (6).