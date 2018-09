CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 486 1-4 Dec 511 1-4 Mar 531 1-2 May 544 3-4 Jul 542 3-4 Sep 553 1-4 Dec 568 1-4 Mar 578 1-4 May 584 1-4 Jul 577 1-4 Sep 582 1-4 Dec 593 Mar 600 May 600 Jul 590 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 354 1-4 Dec 367 Mar 379 1-4 May 387 Jul 392 3-4 Sep 392 1-4 Dec 396 1-2 Mar 407 May 413 Jul 418 1-4 Sep 410 1-4 Dec 413 1-2 Jul 430 1-4 Dec 421 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 234 1-2 Dec 247 1-4 Mar 252 May 255 Jul 257 1-2 Sep 261 Dec 261 Mar 261 May 261 Jul 259 1-2 Sep 259 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 832 Nov 844 Jan 857 1-4 Mar 870 1-4 May 882 Jul 891 3-4 Aug 896 Sep 896 1-4 Nov 899 1-4 Jan 908 3-4 Mar 915 May 923 1-4 Jul 931 1-2 Aug 933 1-2 Sep 920 1-2 Nov 914 1-2 Jul 941 3-4 Nov 920 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 27.94 Oct 28.04 Dec 28.27 Jan 28.50 Mar 28.82 May 29.12 Jul 29.41 Aug 29.55 Sep 29.69 Oct 29.75 Dec 29.94 Jan 30.19 Mar 30.48 May 30.78 Jul 31.05 Aug 31.18 Sep 31.34 Oct 31.39 Dec 31.64 Jul 31.64 Oct 31.64 Dec 31.64 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 314.20 Oct 314.70 Dec 317.00 Jan 316.00 Mar 315.00 May 314.00 Jul 316.10 Aug 317.00 Sep 316.90 Oct 314.80 Dec 314.40 Jan 315.30 Mar 316.20 May 317.40 Jul 319.20 Aug 315.80 Sep 315.10 Oct 314.70 Dec 316.60 Jul 319.50 Oct 319.50 Dec 326.50