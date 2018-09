BC-TEN--US Open Show Court Schedules

US Open Show Court Schedules

At USTA Billie Jean King National Tennis Center

New York

Arthur Ashe Stadium

Lukasz Kubot, Poland and Marcelo Melo (7), Brazil, vs. Mike Bryan, United States and Jack Sock (3), United States

Rafael Nadal (1), Spain, vs. Juan Martin del Potro (3), Argentina

Kei Nishikori (21), Japan, vs. Novak Djokovic (6), Serbia

Louis Armstrong Stadium

Himari Sato, Japan and Qinwen Zheng, China, vs. Dalayna Hewitt, United States and Hailey Baptiste, United States

Court 17

Clara Burel (11), France, vs. Emma Raducanu, Britain

Cori Gauff (1), United States, vs. Dasha Lopatetskaya, Ukraine

Nicolas Alvarez Varona, Spain and Gilbert Soares Klier Junior, Brazil, vs. Axel Nefve, United States and Emilio Nava, United States

Jenson Brooksby, United States, vs. Brandon Nakashima (14), United States