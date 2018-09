BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Thursday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Sep 2281 Down 30 Sep 2300 2310 2300 2310 Down 4 Oct 2281 Down 30 Dec 2297 Down 25 Dec 2314 2332 2264 2281 Down 30 Mar 2326 2345 2279 2297 Down 25 May 2336 2348 2289 2307 Down 24 Jul 2342 2361 2296 2314 Down 24 Sep 2349 2368 2304 2321 Down 24 Dec 2357 2377 2313 2330 Down 23 Mar 2391 2391 2340 2340 Down 20 May 2345 Down 19 Jul 2354 Down 19