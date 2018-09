CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 493 3-4 Dec 521 3-4 Mar 542 1-2 May 556 1-2 Jul 553 1-4 Sep 564 3-4 Dec 582 Mar 592 May 597 1-2 Jul 589 Sep 593 1-4 Dec 604 1-2 Mar 611 1-4 May 611 1-4 Jul 601 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 351 3-4 Dec 365 1-4 Mar 377 1-4 May 384 3-4 Jul 390 3-4 Sep 391 1-4 Dec 395 1-4 Mar 406 1-4 May 413 3-4 Jul 418 1-2 Sep 410 1-4 Dec 413 1-4 Jul 430 Dec 423 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 233 3-4 Dec 246 1-2 Mar 251 1-4 May 254 1-4 Jul 257 1-4 Sep 261 Dec 261 Mar 261 May 261 Jul 259 1-2 Sep 259 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 825 1-2 Nov 838 Jan 850 3-4 Mar 863 1-2 May 875 Jul 885 Aug 889 1-4 Sep 889 1-2 Nov 892 1-2 Jan 902 1-4 Mar 908 1-4 May 916 Jul 923 1-2 Aug 925 3-4 Sep 912 3-4 Nov 905 3-4 Jul 933 Nov 912 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 28.18 Oct 28.31 Dec 28.56 Jan 28.79 Mar 29.11 May 29.40 Jul 29.68 Aug 29.81 Sep 29.96 Oct 30.03 Dec 30.23 Jan 30.48 Mar 30.77 May 31.07 Jul 31.35 Aug 31.48 Sep 31.60 Oct 31.65 Dec 31.94 Jul 31.94 Oct 31.94 Dec 31.94 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 306.20 Oct 307.30 Dec 309.70 Jan 309.10 Mar 309.40 May 309.80 Jul 312.30 Aug 313.40 Sep 313.50 Oct 311.60 Dec 311.40 Jan 312.30 Mar 313.20 May 314.40 Jul 316.40 Aug 313.00 Sep 312.70 Oct 312.30 Dec 314.20 Jul 317.10 Oct 317.10 Dec 324.10