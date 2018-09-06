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Wednesday's Major League Linescores

By The Associated Press,Associated Press
2018/09/06 04:14
AMERICAN LEAGUE
Kansas City 000 100 000—1 2 2
Cleveland 010 010 01x—3 10 0

Keller, Flynn (8) and Viloria; Kluber, Perez (7), C.Allen (8), Hand (9) and Gomes. W_Kluber 18-7. L_Keller 7-6. Sv_Hand (32).

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INTERLEAGUE
Boston 010 000 062—9 11 0
Atlanta 200 050 010—8 10 2

Velazquez, Pomeranz (5), Cuevas (5), Poyner (7), Workman (8), Kimbrel (9) and Vazquez; Foltynewicz, Biddle (7), Winkler (8), Venters (8), Brach (8), Minter (8) and Flowers. W_Workman 4-0. L_Minter 4-3. Sv_Kimbrel (38). HRs_Boston, Phillips (1). Atlanta, Acuna (24), Freeman (21).