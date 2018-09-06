Wednesday's Major League Linescores

|AMERICAN LEAGUE
|Kansas City
|000
|100
|000—1
|2
|2
|Cleveland
|010
|010
|01x—3
|10
|0
Keller, Flynn (8) and Viloria; Kluber, Perez (7), C.Allen (8), Hand (9) and Gomes. W_Kluber 18-7. L_Keller 7-6. Sv_Hand (32).
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|INTERLEAGUE
|Boston
|010
|000
|062—9
|11
|0
|Atlanta
|200
|050
|010—8
|10
|2
Velazquez, Pomeranz (5), Cuevas (5), Poyner (7), Workman (8), Kimbrel (9) and Vazquez; Foltynewicz, Biddle (7), Winkler (8), Venters (8), Brach (8), Minter (8) and Flowers. W_Workman 4-0. L_Minter 4-3. Sv_Kimbrel (38). HRs_Boston, Phillips (1). Atlanta, Acuna (24), Freeman (21).