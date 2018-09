BC-TEN--US Open Show Court Schedules

US Open Show Court Schedules

By The Associated Press

At USTA Billie Jean King National Tennis Center

New York

Arthur Ashe Stadium

Naomi Osaka (20), Japan, vs. Lesia Tsurenko, Ukraine

Marin Cilic (7), Croatia, vs. Kei Nishikori (21), Japan

Carla Suarez-Navarro (30), Spain, vs. Madison Keys (14), United States

Novak Djokovic (6), Serbia, vs. John Millman, Australia

Grandstand

Bruno Soares, Brazil and Jamie Murray (4), Britain, vs. Malek Jaziri, Tunisia and Radu Albot, Moldova

Maximo Gonzalez, Argentina and Nicolas Jarry, Chile, vs. Mike Bryan, United States and Jack Sock (3), United States

Barbora Krejcikova, Czech Republic and Katerina Siniakova (1), Czech Republic, vs. Demi Schuurs, Netherlands and Elise Mertens (7), Belgium

Court 17

Anastasia Pavlyuchenkova, Russia and Anastasija Sevastova, Latvia, vs. Samantha Stosur, Australia and Shuai Zhang, China

Nikola Mektic, Croatia and Alicja Rosolska, Poland, vs. Shuai Zhang, China and John Peers, Australia