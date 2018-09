CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 502 3-4 Dec 531 1-2 Mar 551 1-2 May 565 1-2 Jul 562 Sep 570 Dec 582 Mar 590 1-4 May 595 Jul 592 3-4 Sep 596 1-4 Dec 606 3-4 Mar 613 1-4 May 613 1-4 Jul 603 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 354 1-2 Dec 368 1-4 Mar 379 3-4 May 387 Jul 392 3-4 Sep 393 1-4 Dec 397 Mar 408 May 415 1-4 Jul 420 1-4 Sep 412 Dec 414 3-4 Jul 429 1-4 Dec 423 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 234 Dec 246 Mar 251 1-4 May 254 1-2 Jul 257 1-2 Sep 261 1-4 Dec 261 1-4 Mar 261 1-4 May 261 1-4 Jul 259 3-4 Sep 259 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 832 Nov 844 1-4 Jan 857 Mar 869 3-4 May 881 Jul 890 1-2 Aug 894 1-2 Sep 894 3-4 Nov 897 1-2 Jan 907 Mar 913 May 920 3-4 Jul 928 Aug 930 Sep 915 1-2 Nov 908 1-2 Jul 935 3-4 Nov 914 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 28.39 Oct 28.53 Dec 28.78 Jan 29.01 Mar 29.32 May 29.58 Jul 29.86 Aug 29.99 Sep 30.12 Oct 30.20 Dec 30.39 Jan 30.63 Mar 30.92 May 31.22 Jul 31.50 Aug 31.63 Sep 31.74 Oct 31.80 Dec 32.09 Jul 32.09 Oct 32.09 Dec 32.09 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 308.30 Oct 309.20 Dec 311.20 Jan 310.30 Mar 310.30 May 310.70 Jul 313.10 Aug 314.10 Sep 314.10 Oct 312.40 Dec 312.10 Jan 313.00 Mar 313.90 May 315.10 Jul 317.10 Aug 313.70 Sep 313.40 Oct 313.00 Dec 314.90 Jul 317.80 Oct 317.80 Dec 324.80