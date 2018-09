BC-TEN--US Open Show Court Schedules

US Open Show Court Schedules

By The Associated Press

At USTA Billie Jean King National Tennis Center

New York

Arthur Ashe Stadium

Sloane Stephens (3), United States, vs. Anastasija Sevastova (19), Latvia

Juan Martin del Potro (3), Argentina, vs. John Isner (11), United States

Serena Williams (17), United States, vs. Karolina Pliskova (8), Czech Republic

Rafael Nadal (1), Spain, vs. Dominic Thiem (9), Austria

Louis Armstrong Stadium

Lucie Hradecka, Czech Republic and Ekaterina Makarova (6), Russia, vs. Kristina Mladenovic, France and Timea Babos (2), Hungary

Robert Farah, Colombia and Juan Sebastian Cabal (5), Colombia, vs. Edouard Roger-Vasselin, France and Rohan Bopanna (15), India

Coco Vandeweghe, United States and Ashleigh Barty (13), Australia, vs. Irina Khromacheva, Russia and Dalila Jakupovic, Slovenia

Christina McHale, United States and Christian Harrison, United States, vs. Edouard Roger-Vasselin, France and Andrea Sestini Hlavackova (5), Czech Republic

Grandstand

Lenka Stara, Slovakia, vs. Lea Ma (16), United States

Daniel Michalski, Poland, vs. Sebastian Baez (2), Argentina

Franko Skugor, Croatia and Raluca-Ioana Olaru, Romania, vs. Nikola Mektic, Croatia and Alicja Rosolska, Poland

Austin Krajicek, United States and Tennys Sandgren, United States, vs. Lukasz Kubot, Poland and Marcelo Melo (7), Brazil

Court 17

Cori Gauff (1), United States, vs. Selma Stefania Cadar, Romania

Chun Hsin Tseng (1), Taiwan, vs. Philip Henning, South Africa

Caty McNally, United States and Cori Gauff (1), United States, vs. Hong Yi Cody Wong, Hong Kong and Thasaporn Naklo, Thailand

Jenson Brooksby, United States and Stefan Dostanic, United States, vs. Hugo Gaston, France and Clement Tabur (3), France