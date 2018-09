BC-TEN--US Open Show Court Schedules

US Open Show Court Schedules

By The Associated Press

At USTA Billie Jean King National Tennis Center

New York

Arthur Ashe Stadium

Madison Keys (14), United States, vs. Dominika Cibulkova (29), Slovakia

Novak Djokovic (6), Serbia, vs. Joao Sousa, Portugal

Carla Suarez-Navarro (30), Spain, vs. Maria Sharapova (22), Russia

John Millman, Australia, vs. Roger Federer (2), Switzerland

Louis Armstrong Stadium

Kei Nishikori (21), Japan, vs. Philipp Kohlschreiber, Germany

Aryna Sabalenka (26), Belarus, vs. Naomi Osaka (20), Japan

Marin Cilic (7), Croatia, vs. David Goffin (10), Belgium

Nadiia Kichenok, Ukraine and Wesley Koolhof, Netherlands, vs. Bethanie Mattek-Sands, United States and Jamie Murray, Britain

Grandstand

Robert Farah, Colombia and Juan Sebastian Cabal (5), Colombia, vs. Marcel Granollers, Spain and Ivan Dodig (11), Croatia

Bruno Soares, Brazil and Jamie Murray (4), Britain, vs. Robin Haase, Netherlands and Matwe Middelkoop (14), Netherlands

Marketa Vondrousova, Czech Republic, vs. Lesia Tsurenko, Ukraine

Court 17

Edouard Roger-Vasselin, France and Rohan Bopanna (15), India, vs. Fabrice Martin, France and Jeremy Chardy, France

Barbora Strycova, Czech Republic and Andrea Sestini Hlavackova (3), Czech Republic, vs. Coco Vandeweghe, United States and Ashleigh Barty (13), Australia

Anastasia Pavlyuchenkova, Russia and Anastasija Sevastova, Latvia, vs. Christina McHale, United States and Caroline Dolehide, United States