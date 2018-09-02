BC-SOC--English Summaries

Sunday Summaries from English football (home teams listed first):
|Cardiff 2, Arsenal 3
Cardiff: Victor Camarasa (45), Danny Ward (70).
Arsenal: Shkodran Mustafi (11), Pierre-Emerick Aubameyang (62), Alexandre Lacazette (81).
Halftime: 1-1.
|Ipswich 1, Norwich 1
Ipswich: Gwion Edwards (56).
Norwich: Moritz Leitner (71).
Halftime: 0-0.
|Bristol City 4, Blackburn 1
Bristol City: Josh Brownhill (38), Marley Watkins (55), Famara Diedhiou (73), Marlon Pack (82).
Blackburn: Charlie Mulgrew (13).
Halftime: 1-1.