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BC-SOC--English Summaries

By  Associated Press
2018/09/02 23:19
BC-SOC--English Summaries

Sunday Summaries from English football (home teams listed first):

English Premier League
Cardiff 2, Arsenal 3

Cardiff: Victor Camarasa (45), Danny Ward (70).

Arsenal: Shkodran Mustafi (11), Pierre-Emerick Aubameyang (62), Alexandre Lacazette (81).

Halftime: 1-1.

England Championship
Ipswich 1, Norwich 1

Ipswich: Gwion Edwards (56).

Norwich: Moritz Leitner (71).

Halftime: 0-0.

Bristol City 4, Blackburn 1

Bristol City: Josh Brownhill (38), Marley Watkins (55), Famara Diedhiou (73), Marlon Pack (82).

Blackburn: Charlie Mulgrew (13).

Halftime: 1-1.