|BASEBALL'S TOP TEN
|By The Associated Press
|NATIONAL LEAGUE
|G
|AB
|R
|H
|Pct.
|Gennett Cin
|132
|500
|79
|159
|.318
|Yelich Mil
|121
|486
|94
|154
|.317
|Martinez StL
|128
|444
|52
|138
|.311
|Zobrist ChC
|113
|368
|59
|114
|.310
|FFreeman Atl
|135
|522
|83
|161
|.308
|Cain Mil
|118
|453
|72
|139
|.307
|Markakis Atl
|135
|528
|71
|161
|.305
|Arenado Col
|129
|484
|84
|146
|.302
|JBaez ChC
|132
|503
|83
|150
|.298
|DPeralta Ari
|123
|480
|66
|143
|.298
|Home Runs
Carpenter, St. Louis, 35; Arenado, Colorado, 31; Goldschmidt, Arizona, 31; Aguilar, Milwaukee, 31; Harper, Washington, 30; Muncy, Los Angeles, 30; Suarez, Cincinnati, 30; JBaez, Chicago, 29; Hoskins, Philadelphia, 27; TShaw, Milwaukee, 27.
|Runs Batted In
JBaez, Chicago, 99; Suarez, Cincinnati, 98; Aguilar, Milwaukee, 93; Arenado, Colorado, 91; Story, Colorado, 86; Rizzo, Chicago, 86; Harper, Washington, 84; Markakis, Atlanta, 83; Hoskins, Philadelphia, 83; FFreeman, Atlanta, 82.
|Pitching
Scherzer, Washington, 16-6; Nola, Philadelphia, 15-3; Lester, Chicago, 14-5; Chacin, Milwaukee, 14-5; Godley, Arizona, 14-7; Mikolas, St. Louis, 13-4; Greinke, Arizona, 13-9; Freeland, Colorado, 12-7; Gray, Colorado, 11-7; Newcomb, Atlanta, 11-7.