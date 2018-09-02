  1. Home
  2. World

BC-BBN--Top Ten

By  Associated Press
2018/09/02 12:27
BC-BBN--Top Ten
BASEBALL'S TOP TEN
By The Associated Press
NATIONAL LEAGUE
G AB R H Pct.
Gennett Cin 132 500 79 159 .318
Yelich Mil 120 482 94 153 .317
Martinez StL 128 444 52 138 .311
Zobrist ChC 113 368 59 114 .310
FFreeman Atl 135 522 83 161 .308
Cain Mil 117 448 72 138 .308
Markakis Atl 135 528 71 161 .305
Arenado Col 129 484 84 146 .302
JBaez ChC 132 503 83 150 .298
DPeralta Ari 123 480 66 143 .298
Home Runs

Carpenter, St. Louis, 35; Arenado, Colorado, 31; Goldschmidt, Arizona, 31; Aguilar, Milwaukee, 31; Harper, Washington, 30; Muncy, Los Angeles, 30; Suarez, Cincinnati, 30; JBaez, Chicago, 29; Hoskins, Philadelphia, 27; TShaw, Milwaukee, 27.

Runs Batted In

JBaez, Chicago, 99; Suarez, Cincinnati, 98; Aguilar, Milwaukee, 93; Arenado, Colorado, 91; Story, Colorado, 86; Rizzo, Chicago, 86; Harper, Washington, 84; Markakis, Atlanta, 83; Hoskins, Philadelphia, 83; FFreeman, Atlanta, 82.

Pitching

Scherzer, Washington, 16-6; Nola, Philadelphia, 15-3; Lester, Chicago, 14-5; Chacin, Milwaukee, 14-5; Godley, Arizona, 14-7; Mikolas, St. Louis, 13-4; Greinke, Arizona, 13-9; Freeland, Colorado, 12-7; Gray, Colorado, 11-7; Newcomb, Atlanta, 11-7.