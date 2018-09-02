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BC-BBN--Top Ten

By  Associated Press
2018/09/02 10:31
BC-BBN--Top Ten
BASEBALL'S TOP TEN
By The Associated Press
NATIONAL LEAGUE
G AB R H Pct.
Gennett Cin 132 500 79 159 .318
Yelich Mil 120 482 94 153 .317
Martinez StL 128 444 52 138 .311
Zobrist ChC 113 368 59 114 .310
FFreeman Atl 135 522 83 161 .308
Cain Mil 117 448 72 138 .308
Markakis Atl 135 528 71 161 .305
DPeralta Ari 122 476 66 143 .300
Arenado Col 128 480 83 144 .300
JBaez ChC 132 503 83 150 .298
Home Runs

Carpenter, St. Louis, 35; Arenado, Colorado, 31; Goldschmidt, Arizona, 31; Aguilar, Milwaukee, 31; Harper, Washington, 30; Muncy, Los Angeles, 30; Suarez, Cincinnati, 30; JBaez, Chicago, 29; Hoskins, Philadelphia, 27; TShaw, Milwaukee, 27.

Runs Batted In

JBaez, Chicago, 99; Suarez, Cincinnati, 98; Aguilar, Milwaukee, 93; Arenado, Colorado, 91; Rizzo, Chicago, 86; Story, Colorado, 85; Harper, Washington, 84; Markakis, Atlanta, 83; Hoskins, Philadelphia, 83; FFreeman, Atlanta, 82.

Pitching

Scherzer, Washington, 16-6; Nola, Philadelphia, 15-3; Lester, Chicago, 14-5; Chacin, Milwaukee, 14-5; Godley, Arizona, 14-7; Mikolas, St. Louis, 13-4; Greinke, Arizona, 13-9; Freeland, Colorado, 12-7; Newcomb, Atlanta, 11-7; 4 tied at 11-9.