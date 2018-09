BC-TEN--US Open Show Court Schedules

US Open Show Court Schedules

By The Associated Press

At USTA Billie Jean King National Tennis Center

New York

Arthur Ashe Stadium

Rafael Nadal (1), Spain, vs. Nikoloz Basilashvili, Georgia

Kaia Kanepi, Estonia, vs. Serena Williams (17), United States

Sloane Stephens (3), United States, vs. Elise Mertens (15), Belgium

Juan Martin del Potro (3), Argentina, vs. Borna Coric (20), Croatia

Louis Armstrong Stadium

Dominic Thiem (9), Austria, vs. Kevin Anderson (5), South Africa

Ashleigh Barty (18), Australia, vs. Karolina Pliskova (8), Czech Republic

John Isner (11), United States, vs. Milos Raonic (25), Canada

Ryan Harrison, United States and Christian Harrison, United States, vs. Malek Jaziri, Tunisia and Radu Albot, Moldova

Grandstand

Jurgen Melzer, Austria and Nikola Mektic, Croatia, vs. Austin Krajicek, United States and Tennys Sandgren, United States

Anna-Lena Groenefeld, Germany and Raquel Atawo (14), United States, vs. Kristina Mladenovic, France and Timea Babos (2), Hungary

Vera Zvonareva, Russia and Timea Bacsinszky, Switzerland, vs. Samantha Stosur, Australia and Shuai Zhang, China

Anastasija Sevastova (19), Latvia, vs. Elina Svitolina (7), Ukraine

Court 17

Oksana Kalashnikova, Georgia and Nao Hibino, Japan, vs. Irina Khromacheva, Russia and Dalila Jakupovic, Slovenia

Bethanie Mattek-Sands, United States and Jamie Murray, Britain, vs. Juan Sebastian Cabal, Colombia and Abigail Spears (8), United States

Barbora Krejcikova, Czech Republic and Katerina Siniakova (1), Czech Republic, vs. Laura Siegemund, Germany and Lyudmyla Kichenok, Ukraine

Nicolas Mahut, France and Pierre-Hugues Herbert (9), France, vs. Lukasz Kubot, Poland and Marcelo Melo (7), Brazil