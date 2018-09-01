|BASEBALL'S TOP TEN
|By The Associated Press
|NATIONAL LEAGUE
|G
|AB
|R
|H
|Pct.
|Yelich Mil
|120
|482
|94
|153
|.317
|Gennett Cin
|131
|496
|78
|157
|.317
|Martinez StL
|127
|440
|52
|138
|.314
|Zobrist ChC
|112
|364
|59
|113
|.310
|FFreeman Atl
|134
|518
|82
|160
|.309
|Cain Mil
|117
|448
|72
|138
|.308
|Markakis Atl
|134
|524
|71
|160
|.305
|DPeralta Ari
|121
|472
|66
|143
|.303
|Arenado Col
|127
|477
|83
|144
|.302
|Rendon Was
|109
|424
|64
|126
|.297
|Home Runs
Carpenter, St. Louis, 35; Arenado, Colorado, 31; Aguilar, Milwaukee, 31; Harper, Washington, 30; Goldschmidt, Arizona, 30; Muncy, Los Angeles, 30; Suarez, Cincinnati, 30; JBaez, Chicago, 29; Hoskins, Philadelphia, 27; TShaw, Milwaukee, 27.
|Runs Batted In
JBaez, Chicago, 98; Suarez, Cincinnati, 96; Aguilar, Milwaukee, 93; Arenado, Colorado, 91; Rizzo, Chicago, 86; Story, Colorado, 85; Harper, Washington, 84; Markakis, Atlanta, 83; Hoskins, Philadelphia, 83; FFreeman, Atlanta, 81.
|Pitching
Scherzer, Washington, 16-6; Nola, Philadelphia, 15-3; Lester, Chicago, 14-5; Chacin, Milwaukee, 14-5; Godley, Arizona, 14-7; Mikolas, St. Louis, 13-4; Greinke, Arizona, 13-8; Freeland, Colorado, 12-7; Newcomb, Atlanta, 11-7; 4 tied at 11-9.