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BC-BBN--Top Ten

By  Associated Press
2018/09/01 10:50
BC-BBN--Top Ten
BASEBALL'S TOP TEN
By The Associated Press
NATIONAL LEAGUE
G AB R H Pct.
Yelich Mil 120 482 94 153 .317
Gennett Cin 130 492 77 154 .313
Martinez StL 126 438 50 136 .311
Zobrist ChC 112 364 59 113 .310
FFreeman Atl 134 518 82 160 .309
Cain Mil 117 448 72 138 .308
Markakis Atl 134 524 71 160 .305
DPeralta Ari 121 472 66 143 .303
Arenado Col 127 477 83 144 .302
Rendon Was 109 424 64 126 .297
Home Runs

Carpenter, St. Louis, 34; Arenado, Colorado, 31; Aguilar, Milwaukee, 31; Harper, Washington, 30; Goldschmidt, Arizona, 30; Muncy, Los Angeles, 30; Suarez, Cincinnati, 30; JBaez, Chicago, 29; Hoskins, Philadelphia, 27; TShaw, Milwaukee, 27.

Runs Batted In

JBaez, Chicago, 98; Suarez, Cincinnati, 95; Aguilar, Milwaukee, 93; Arenado, Colorado, 91; Rizzo, Chicago, 86; Story, Colorado, 85; Harper, Washington, 84; Markakis, Atlanta, 83; Hoskins, Philadelphia, 83; FFreeman, Atlanta, 81.

Pitching

Scherzer, Washington, 16-6; Nola, Philadelphia, 15-3; Lester, Chicago, 14-5; Chacin, Milwaukee, 14-5; Godley, Arizona, 14-7; Mikolas, St. Louis, 13-4; Greinke, Arizona, 13-8; Freeland, Colorado, 12-7; Newcomb, Atlanta, 11-7; 4 tied at 11-9.