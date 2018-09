BC-TEN--US Open Show Court Schedules

US Open Show Court Schedules

By The Associated Press

At USTA Billie Jean King National Tennis Center

New York

Arthur Ashe Stadium

Madison Keys (14), United States, vs. Aleksandra Krunic, Serbia

Nick Kyrgios (30), Australia, vs. Roger Federer (2), Switzerland

Maria Sharapova (22), Russia, vs. Jelena Ostapenko (10), Latvia

Novak Djokovic (6), Serbia, vs. Richard Gasquet (26), France

Louis Armstrong Stadium

Kiki Bertens (13), Netherlands, vs. Marketa Vondrousova, Czech Republic

Dominika Cibulkova (29), Slovakia, vs. Angelique Kerber (4), Germany

Philipp Kohlschreiber, Germany, vs. Alexander Zverev (4), Germany

Petra Kvitova (5), Czech Republic, vs. Aryna Sabalenka (26), Belarus

Marin Cilic (7), Croatia, vs. Alex De Minaur, Australia

Grandstand

John Millman, Australia, vs. Mikhail Kukushkin, Kazakhstan

Katerina Siniakova, Czech Republic, vs. Lesia Tsurenko, Ukraine

Naomi Osaka (20), Japan, vs. Aliaksandra Sasnovich, Belarus

Diego Schwartzman (13), Argentina, vs. Kei Nishikori (21), Japan

Court 17

Yoshihito Nishioka, Japan and Mackenzie Mcdonald, United States, vs. Mike Bryan, United States and Jack Sock (3), United States

Caroline Garcia (6), France, vs. Carla Suarez-Navarro (30), Spain

Lucas Pouille (17), France, vs. Joao Sousa, Portugal

Jan-Lennard Struff, Germany, vs. David Goffin (10), Belgium