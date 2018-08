CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 518 1-2 Dec 545 1-2 Mar 565 1-2 May 577 3-4 Jul 570 1-4 Sep 577 1-4 Dec 588 3-4 Mar 596 May 599 3-4 Jul 596 3-4 Sep 600 1-4 Dec 609 3-4 Mar 616 1-4 May 616 1-4 Jul 606 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 351 Dec 365 Mar 377 1-4 May 384 3-4 Jul 390 1-2 Sep 391 Dec 394 3-4 Mar 406 May 413 1-2 Jul 418 1-4 Sep 410 1-2 Dec 413 Jul 429 Dec 422 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 243 1-2 Dec 252 1-2 Mar 257 May 260 Jul 262 3-4 Sep 266 1-2 Dec 266 1-2 Mar 266 1-2 May 266 1-2 Jul 265 Sep 265 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 833 Nov 843 1-2 Jan 856 3-4 Mar 869 1-2 May 881 1-2 Jul 891 Aug 894 3-4 Sep 895 Nov 898 1-4 Jan 907 3-4 Mar 913 1-4 May 921 Jul 928 Aug 930 Sep 915 3-4 Nov 909 Jul 936 1-4 Nov 915 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 28.37 Oct 28.51 Dec 28.77 Jan 28.99 Mar 29.28 May 29.56 Jul 29.82 Aug 29.96 Sep 30.11 Oct 30.19 Dec 30.38 Jan 30.63 Mar 30.92 May 31.21 Jul 31.51 Aug 31.62 Sep 31.72 Oct 31.78 Dec 32.08 Jul 32.08 Oct 32.08 Dec 32.08 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 303.70 Oct 304.60 Dec 307.20 Jan 307.70 Mar 308.30 May 308.80 Jul 311.50 Aug 312.80 Sep 313.50 Oct 312.20 Dec 312.40 Jan 313.30 Mar 314.20 May 315.30 Jul 317.30 Aug 313.90 Sep 313.60 Oct 313.20 Dec 315.10 Jul 318.00 Oct 318.00 Dec 325.00