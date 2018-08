New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Sep 2336 Up 61 Sep 2323 Up 61 Oct 2336 Up 61 Dec 2271 2344 2254 2336 Up 61 Mar 2284 2350 2268 2342 Up 56 May 2294 2353 2276 2348 Up 55 Jul 2305 2360 2291 2355 Up 51 Sep 2316 2367 2298 2362 Up 46 Dec 2309 2374 2309 2369 Up 42 Mar 2378 Up 39 May 2382 Up 37 Jul 2392 Up 36