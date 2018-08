MONACO (AP) — Draw for the group stage of the Europa League:

Group A: Bayer Leverkusen (Germany), Ludogorets Razgrad (Bulgaria), Zurich (Switzerland), AEK Larnaca (Cyprus)

Group B: Salzburg (Austria), Celtic (Scotland), Leipzig (Germany), Rosenborg (Norway)

Group C: Zenit St. Petersburg (Russia), Copenhagen (Denmark), Bordeaux (France), Slavia Prague (Czech Republic)

Group D: Anderlecht (Belgium), Fenerbahce (Turkey), Dinamo Zagreb (Croatia), Spartak Trnava (Slovakia)

Group E: Arsenal (England), Sporting Lisbon (Portugal), Qarabag (Azerbaijan), Vorskla Poltava (Ukraine)

Group F: Olympiakos (Greece), AC Milan (Italy), Real Betis (Spain), Dudelange (Luxembourg)

Group G: Villarreal (Spain), Rapid Vienna (Austria), Spartak Moscow (Russia), Rangers (Scotland)

Group H: Lazio (Italy), Marseille (France), Eintracht Frankfurt (Germany), Apollon Limassol (Cyprus)

Group I: Besiktas (Turkey), Genk (Belgium), Malmo (Sweden), Sarpsborg (Norway)

Group J: Sevilla (Spain), Krasnodar (Russia), Standard Liege (Belgium), Akhisar Belediyespor (Turkey)

Group K: Dynamo Kiev (Ukraine), Astana (Kazakhstan), Rennes (France), Jablonec (Czech Republic)

Group L: Chelsea (England), PAOK Thessaloniki (Greece), BATE Borisov (Belarus), Vidi (Hungary)

