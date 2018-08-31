  1. Home
  2. World

BC-BBN--Top Ten

By  Associated Press
2018/08/31 13:45
BC-BBN--Top Ten
BASEBALL'S TOP TEN
By The Associated Press
NATIONAL LEAGUE
G AB R H Pct.
Yelich Mil 119 478 93 151 .316
Zobrist ChC 111 360 59 113 .314
Gennett Cin 130 492 77 154 .313
FFreeman Atl 133 514 82 160 .311
Cain Mil 116 444 72 138 .311
Martinez StL 126 438 50 136 .311
Markakis Atl 133 520 71 160 .308
Arenado Col 126 472 83 144 .305
DPeralta Ari 121 472 66 143 .303
Rendon Was 108 419 64 125 .298
Home Runs

Carpenter, St. Louis, 34; Arenado, Colorado, 31; Harper, Washington, 30; Goldschmidt, Arizona, 30; Muncy, Los Angeles, 30; Aguilar, Milwaukee, 30; Suarez, Cincinnati, 30; JBaez, Chicago, 28; Hoskins, Philadelphia, 27; 4 tied at 26.

Runs Batted In

JBaez, Chicago, 97; Suarez, Cincinnati, 95; Aguilar, Milwaukee, 92; Arenado, Colorado, 91; Rizzo, Chicago, 86; Story, Colorado, 85; Harper, Washington, 84; Markakis, Atlanta, 83; Hoskins, Philadelphia, 83; FFreeman, Atlanta, 81.

Pitching

Scherzer, Washington, 16-6; Nola, Philadelphia, 15-3; Lester, Chicago, 14-5; Godley, Arizona, 14-7; Mikolas, St. Louis, 13-4; Chacin, Milwaukee, 13-5; Greinke, Arizona, 13-8; Freeland, Colorado, 12-7; Newcomb, Atlanta, 11-7; 3 tied at 11-9.